Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Kultura Dostępna w Kinie Helios z filmem "TONY HALIK" 0

Seanse z cyklu Kultura Dostępna w Kinach Helios to idealna okazja do nadrobienia filmowych zaległości. Szczególnie, że dotyczą one polskich produkcji, z którymi warto się zaznajomić. W niezbyt wygórowanej cenie! Tym razem Helios zaprasza na pokaz filmu TONY HALIK.

Seans pt.: TONY HALIK odbędzie się 28.10.2021 (czwartek) godzina 13:00 i 18:00.

Cena – niezmiennie 10 zł!

Więcej informacji znajdziecie na stronie HELIOS.PL.

Kim był Tony Halik? Podróżnik, dziennikarz, filmowiec. Jego życiowe perypetie wydają się równie nieprawdopodobne jak przygody Indiany Jonesa. W ostatniej dekadzie zimnej wojny niezwykle popularne programy telewizyjne były dla milionów Polaków przysłowiowym – „jedynym oknem na świat”. Poza Polską praktycznie nieznany, w latach 60-80 tych w jakiś dziwny sposób pojawiał się wszędzie tam na świecie, gdzie działo się coś ważnego. Znał wszystkich, wszystkich filmował, wszyscy chcieli z nim rozmawiać: Fidel Castro, królowa Elżbieta, Evita Peron, Richard Nixon. Halik, jak przystało na wytrawnego gawędziarza, lubił publicznie podkoloryzować to i owo. Dziś trudno dociec, co z tego o czym mówił wydarzyło się naprawdę, a co jest jedynie pokłosiem jego nieokiełznanej wyobraźni i poczucia humoru.

Źrodło: Helios