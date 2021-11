Legendarny łowca powraca - zobaczcie zwiastun "The Book of Boba Fett" 0

Walt Disney szykuje się do kolejnej wielkiej premiery na swojej platformie streamingowej. Pod koniec roku zadebiutuje pierwszy odcinek nowej serii osadzonej w świecie "Gwiezdnych wojen" – The Book of Boba Fett. Dzisiaj mamy dla Was pierwszy oficjalny zwiastun produkcji.

The Book of Boba Fett będzie spin-offem pierwszego serialu Walta Disneya i Lucasfilm o galaktycznym łowcy nagród – The Mandalorian. Tym razem to Boba Fett będzie w centrum wydarzeń i na nim skupi się cała historia prezentowana na ekranie.

Z zapowiedzi Disneya wynika, że The Book of Boba Fett to ekscytująca przygoda w świecie "Gwiezdnych wojen", zapoczątkowana w zaskakującej sekwencji pod koniec 2. sezonu The Mandalorian, w trakcie, której pojawia się legendarny łowca nagród, Boba Fett i najemniczka Fenneca Shanda. W nowym serialu będą oni walczyli o władzę i wpływy w podziemnym świecie galaktyki, po powrocie na Tatooine, aby objąć tron na terytorium niegdyś rządzonym przez Jabbę the Hutt i jego syndykat przestępczy.

W rolach głównych pojawią się oczywiście Temuera Morrison, którego mogliśmy oglądać również we wspomnianej produkcji z Pedro Pascalem oraz Ming-Na Wen, która występuje w uniwersum "Gwiezdnych wojen" jako Fennec Shand.

Oprócz zwiastuna pojawił się również nowy plakat:

The Book of Boba Fett zadebiutuje 29 grudnia 2021 roku na platformie streamingowej Disney+.

