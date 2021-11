Chris Pratt udzieli głosu znanemu kotu - aktor zostanie Garfieldem 0

Chris Pratt to bardzo popularny hollywoodzki aktor, którego kojarzyć możecie m.in. z serii Jurassic World. Teraz jednak zmienia trochę swój image i stanie się kolejną bardzo popularną postacią animowaną.

na zdjęciu Chris Pratt, film ''Wojna o jutro''

Jakiś czas temu ogłoszono, iż Pratt wcieli się w kultowego Mario, postać z gier Nintendo. To jednak nie jedyny jego taki projekt. Jak donoszą zagraniczne media aktor udzieli także głosu Garfieldowi, w nadchodzącym filmie animowanym opartym na kochającym lasagne leniwym pomarańczowym kocie.

Film powstaje z ramienia wytwórni Sony Pictures. Scenariusz do niego pisze David Reynolds, a Mark Dindal objął stanowisko reżysera. Za animację odpowie DNEG Animation.

Pierwsze wzmianki o tym projekcie pojawiły się w 2016 roku. Dwa lata później Dindal został reżyserem. O projekcie zrobiło się jednak cicho, aż do grudnia ubiegłego roku, kiedy to Dindal potwierdził, iż film nadal jest w produkcji. Jak widać jest to prawdą, jednak prace nad nim posuwają się w naprawdę ślimaczym tempie.

Data premiery filmu nie została jeszcze ustalona. Produkcja nie posiada także swojego oficjalnego tytułu.

Źrodło: The Hollywood Reporter