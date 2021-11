Callum Turner gwiazdą nowego filmu George'a Clooney'a 0

George Clooney ponownie stanie za kamerą. Tym razem ten aktor, producent i reżyser wziął się za adaptację powieści non-fiction Daniela Jamesa Browna noszącej tytuł 'The Boys in the Boat: Nine Americans and their Epic Quest for Gold the 1936 Berlin Olympics'. Projekt jest obecnie na etapie kompletowania obsady, a pierwszy angaż w nim otrzymał Callum Turner.

na zdjęciu Callum Turner, film ''Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda''

Aktora tego kojarzyć możecie z roli w serialu Wojna i pokój. Wystąpił także w filmie Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda, gdzie wcielił się w postać Theseusa Scamandera. W tym roku podziwiać zaś mogliśmy go w komedii romantycznej Netflixa – Ostatni list od kochanka.

Film nosi tytuł The Boys in the Boat. George Clonney jest jego współreżyserem wraz z Grantem Heslovem. Scenariusz do niego pisze Mark L. Smith. Opowie on o zmaganiach słabej załogi wioślarskiej Uniwersytetu Waszyngtońskiego reprezentującej Stany Zjednoczone na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku. Drużyna, której nikt nie zwiastował sukcesu zdobyła złoty medal i o włos pokonała Włochy i Niemcy.

Clooney już w zeszłym roku chciał wziąć się za ten projekt, ale wtedy wybrał reżyserię dramatu The Tender Bar. Teraz jak sam mówi, jest idealny czas na realizację tego filmu.

