"Eternals" najgorzej ocenianym filmem w historii MCU 0

Stało się coś, co jeszcze do niedawna wydawało się być prawdziwym science-fiction. Produkcja Marvela należąca do kinowego uniwersum zatytułowana Eternals została najgorzej ocenianym filmem w historii MCU.

Kumail Nanjiani - "Eternals"

Eternals, które w polskich kinach zadebiutuje już w piątek, nie może pochwalić się zbyt dobrą prasą. Najnowsze widowisko należące do Marvel Cinematic Universe może "pochwalić się" naprawdę słabymi recenzjami od krytyków – wynik poniżej 60% na Rotten Tomatoes oznacza, że Eternals są pierwszym filmem MCU, który nie został oceniony, jako "Fresh". Na ten moment superprodukcja otrzymała 141 recenzji, których łączny wynik to 58%.

Do tej pory najniżej ocenianym filmem Marvel Cinematic Universe był Thor: Mroczny świat, który uzyskał 66% pozytywnych recenzji. Następne w kolejce były Incredible Hulk (67% pozytywnych recenzji) oraz Iron Man 2 (72% pozytywnych recenzji).

Oczywiście oceny krytyków tak naprawdę nic nie znaczą i to co liczy się najbardziej to odbiór normalnych widzów. Wszak to oni kupują bilety i pokazują hollywoodzkim wytwórniom, co chcą oglądać na kinowych ekranach.

A czy Wy wybieracie się na Eternals do kina?

Źrodło: Rotten Tomatoes