Oskar i Jeżynka na magicznych wakacjach – nowy sezon "Obóz na wyspie"

4. sezon Obozu na wyspie już wkrótce w Cartoon Network. Tym razem stacja zaprasza na nowe perypetie głównych bohaterów serialu, czyli Oskara i Jeżynki. Premiera odcinków w poniedziałek 8 listopada o 19:50 w Cartoon Network.

Magia może zostać użyta do wielkich rzeczy – na przykład do wyciągnięcia kogoś z opresji za jednym machnięciem różdżki. Właśnie dzięki czarodziejskim mocom Susie i Ramona uratowały Nowy Jork, gdy z miasta zaczęły znikać czarownice.

Ale bohaterów Obozu na wyspie korci też wykorzystanie magii do spełniania drobnych, równie ważnych marzeń. W premierowych odcinkach Oskar spróbuje przyrządzić śniadanie wprost ze snów. Postanowi też zebrać w sobie odwagę, by pokonać swój największy strach: przejść przez budzący grozę most.

Również Jeżynka zostanie uczestniczką zaskakujących wydarzeń. W jednym z pierwszych odcinków emitowanych w listopadzie przez Cartoon Network, bohaterka straci miotłę i wyruszy na jej poszukiwania. Razem z Oskarem wybiorą się także na warsztaty z savoir vivre magii. Czy teraz będą wiedzieli, jak zachowywać się w czarodziejskim świecie?

Premiera 4. sezonu Obóz na wyspie już w poniedziałek 8 listopada o 19:50 w Cartoon Network. Emisja codziennie o 19:50 w Cartoon Network.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia