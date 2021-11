Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Trwają prace nad "Świętymi z Bostonu 3" 0

Wiele wskazuje na to, że Święci z Bostonu powrócą. Oryginalni twórcy pracują nad kontynuacją.

Święci z Bostonu

Reżyser oraz scenarzysta filmu Święci z Bostonu i Święci z Bostonu II – Dzień Wszystkich Świętych, Troy Duffy ponownie zamierza połączyć siły z dwójką gwiazd popularnej kryminalnej serii – Normanem Reedusem i Seanem Patrickem Flanerym.

Prace na planie zdjęciowym mają wystartować w przyszłym roku, kiedy Flanery zakończy pracę przy serialu The Boys, a Reedus zostanie wreszcie uwolniony od The Walking Dead. Reżyser oraz producenci chcieli, aby w filmie pojawił się również Willem Dafoe, jednak wygląda na to, że aktor nie wystąpi w trzeciej odsłonie.

Co Wy na to? Cieszycie się na ewentualną trylogię o braciach MacManus?

Źrodło: Deadline