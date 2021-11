Robert Downey Jr. i Matt Damon gwiazdami "Oppenheimera" 0

Robert Downey Jr. i Matt Damon zagrają w nowym filmie przygotowywanym przez Christopera Nolana. Aktorzy pojawią się w Oppenheimerze.

Robert Downey Jr. - "Avengers: Koniec gry"

Niestety na razie nie jest jasne w kogo wcielą się nowe aktorskie nabytki Christophera Nolana. Trzeba przyznać filmowcowi, że ponownie udało mu się zebrać gwiazdorską obsadę, a na tym pewnie nie koniec. Oprócz Roberta Downeya Jr. oraz Matta Damona na ekranie pojawią się również Cillian Murphy jako J. Robert Oppenheimer i Emily Blunt jako jego żona Katherine.

Oppenheimer, fizyk, który był integralną częścią "Projektu Manhattan", jest znany jako ojciec bomby atomowej. Chociaż dokładne szczegóły fabuły zostają utrzymywane w tajemnicy, oczekuje się, że historia będzie opowiadała o tworzeniu broni jądrowej.

Za projekt odpowiada Universal Pictures. Studio opisuje film jako "epicki thriller, który wciąga publiczność w pulsujący paradoks tajemniczego człowieka, który musi zaryzykować zniszczenie świata, aby go ocalić". Z medialnych informacji wynika, że budżet filmu wyniesie 100 mln dolarów.

Nolan zaadaptuje scenariusz nagrodzonej Pulitzerem książki "American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer" autorstwa Kaia Birda oraz Martina J. Sherwina. Produkcja rozpocznie się na początku 2022 roku. Oppenheimer ma wejść do kin 21 lipca 2023 roku

Źrodło: Variety