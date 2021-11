Box Office: "Diuna" przekroczyła 300 mln dolarów! 0

Pomimo tego, że Warner Bros. Pictures i Legendary dały zielone światło sequelowi Diuny, to cały czas spoglądamy w kierunku finansowych wyników widowiska science-fiction.

Jak na razie Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve’a cały czas osiąga dobre finansowe wyniki. Co prawda produkcja sporo straciła w drugi weekend w amerykańskich kinach, co oczywiście ma związek z równoczesną premierą na HBO Max, to i tak widowisko science-fiction może pochwalić się przekroczeniem 300 mln dolarów na całym świecie.

Na ten moment Diuna zarobiła poza granicami Stanów Zjednoczonych 230 mln dolarów. Na rodzimym rynku dorzuciła 71 mln.

Jesteśmy podekscytowani, tym że to jedyne w swoim rodzaju kinowe przeżycie ma tylu miłośników kina – a także odwiecznych fanów książki, takich jak sam Denis Villeneuve, którzy są chętni do zobaczenia "Diuny" tak, jak to sobie wyobraził – na jak największym możliwym ekranie. Te wspaniałe liczby, w połączeniu z oceną A na CinemaScore i oceną Fresh na Rotten Tomatoes, pokazują, że film jest dobry, a widzowie chętnie do niego wracają.

powiedział Jeff Goldstein, prezes Warner Bros Pictures Domestic Distribution

Jak widać włodarze Warner Bros. Pictures są na razie zadowoleni z wyników osiąganych przez film. Jeszcze kilka miesięcy temu pojawiły się obawy, że Diuna może być dla studia wielkim finansowym klopsem.

Źrodło: Comicbookmovie