Helios zaprasza na seanse z konkursami "Pszczółki Mai"

Helios zaprasza na specjalne seanse 6 i 7 listopada o godz. 10:30. Zaprezentowany zostanie film Pszczółka Maja: Mały wielki skarb.

Maja to sprytna, zwinna i rezolutna pszczółka uwielbiana przez dzieci! Razem ze swym przyjacielem Guciem zabiera nas w coraz to nowe przygody. Przekonajcie się, co tym razem spotka ich na wielkiej łące. Na małych kinomanów przed seansem czekać będą quizy i zagadki do rozwiązania.

Wiosna nie zdążyła się jeszcze na dobre rozpocząć, a Maja i Gucio już wyruszają z ula w poszukiwaniu przygody. Napotkany na łące tajemniczy wędrowiec powierza im opiekę nad magiczną złotą pestką, którą mają dostarczyć do pałacu na Sekretnym Wzgórzu. W tak niebezpieczną misję najlepiej zabrać zaufanych kompanów. Maja i Gucio proszą więc o pomoc nieustraszonych mrówczych wojowników Zenka i Gienka. Dzielna drużyna rusza w drogę, nie mając pojęcia, że ich tropem podąża cały wachlarz typów spod ciemnej gwiazdy: chciwi łowcy nagród, tajni wysłannicy obcych łąk i zwykłe skrzydlate opryszki. Na dodatek wkrótce okaże się, że pestka tak naprawdę jest jajkiem, z którego wykluje się mała sympatyczna, ale nieco nieogarnięta mrówka.

Źrodło: Helios