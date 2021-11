"Bez drogi do domu" prawdopodobnie najdłuższym filmem o Spider-Manie w historii 0

Do premiery widowiska Spider-Man. Bez drogi do domu jeszcze ponad miesiąc, jednak do sieci zaczynają wyciekać ważne informacje dotyczące produkcji. Najnowsza dotyczy czasu trwania filmu.

Spider-Man. Bez drogi do domu

Jeśli wierzyć najnowszym przeciekom związanym z filmem Spider-Man. Bez drogi do domu, to fani Marvel Cinematic Universe powinni spodziewać się najdłuższego filmu o Człowieku Pająku w dotychczasowej historii superbohatera na ekranie.

Informacja pochodzi z brazylijskiej strony zajmującej się sprzedażą biletów kinowych. Wynika z niej, że Spider-Man. Bez drogi do domu będzie trwał 2 godziny 39 minut. Tym samym nowa produkcja będzie dłuższa od filmów Spider-Man: Homecoming o 26 minut oraz Spider-Man: Daleko od domu o 30 minut.

Tak długi czas trwania filmu raczej nikogo nie powinien dziwić. Na ekranie będzie sporo się działo – w dwóch innych wariantach Spider-Mana mają pojawić się Tobey Maguire i Andrew Garfield. Oprócz nich powrócą również Doctor Octopus, Green Goblin czy Electro. Niektórzy fani spodziewają się nawet, że na ekranie zobaczymy Toma Hardy'ego w roli Venoma.

Dotychczasowym rekordzistą, jeśli chodzi o filmy z Peterem Parkerem był Niesamowity Spider-Man 2 z 2014 roku. Superprodukcja, w której rola tytułowego superbohatera przypadła Andrew Garfieldowi trwała 144 minuty (2 godziny 22 minuty).

Spider-Man. Bez drogi do domu trafi do kin 17 grudnia 2021 roku.

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Man, nasz przyjazny bohater z sąsiedztwa zostaje zdemaskowany i nie jest już w stanie oddzielić swojego normalnego życia od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange’a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, zmuszając go do odkrycia, co to naprawdę znaczy być Spider-Manem.

Źrodło: Comicbookmovie