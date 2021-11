Przed premierą produkcji Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie w sieci można było znaleźć plotkę dotyczącą Matta Smitha i jego ważnej roli w fabule filmu. Owe doniesienia miały być podparte solidnymi źródłami, jednak finalnie aktora zabrakło na ekranie, a jego postać miała zostać uznana za "zdezaktualizowaną".

Zaczęto więc spekulować w kogo w filmie Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie miał wcielić się Smith. Jedna z teorii była taka, że mógł to być młodszy klon Imperatora Palpatine’a lub jego syn. Aktor udzielił niedawno wywiadu, w który nie potwierdził tych plotek, ale wyjawił, że była to naprawdę ważna postać.

Nie mogę zdradzić szczegółów, ale była to naprawdę fajna rzecz. To był wielki detal tej historii, no wiesz, zmieniający historię "Gwiezdnych Wojen", ale nigdy nie przekroczono tej granicy. To była spora zmiana w historii "Gwiezdnych Wojen". Nie było kostiumu (w trakcie testów), ale było kilka spotkań, aby o tym porozmawiać. Może jeszcze wrócę, nigdy nie wiadomo.