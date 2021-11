Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Obi-Wan Kenobi", "Andor", "Mandalorian" i wiele innych - Disney+ Day będzie ważnym dniem dla fanów "Gwiezdnych Wojen" 0

W piątek 12 listopada czeka nas Disney+ Day. Będzie to naprawdę wyjątkowy moment dla wszystkich fanów uniwersum "Gwiezdnych Wojen".

W trakcie Disney+ Day nie zabraknie oczywiście jednej z najważniejszych marek należących do Walta Disneya – "Gwiezdnych Wojen". Już teraz spekuluje się na temat tego, co dostaniemy w tracie wyczekiwanego wydarzenia.

Z perspektywy fana gwiezdnego uniwersum wydaje się, że najważniejszy może być teaserowy zwiastun nowego miniserialu, który opowie nam o losach Obi-Wan Kenobiego. Zdjęcia do produkcji zostały zakończone już jakiś czas temu, więc wydaje się sensowne, aby Lucasfilm i Walt Disney pokazały pierwsze materiały promujące serialowe widowisko. W Obi-Wan Kenobi swoje role powtórzą Ewan McGregor oraz Hayden Christensen.

A to nie koniec atrakcji, które dostaną fani w trakcie Disney+ Day. Prawdopodobnie Disney będzie chciał nam pokazać nowe materiały promujące pierwszy sezon The Book of Boba Fett oraz 3. sezon Mandaloriana. Premiera tego pierwszego zaplanowana została na koniec grudnia tego roku i jak doskonale pamiętacie przed kilkoma dniami otrzymaliśmy pierwszą zapowiedź. Fani powinni również mieć możliwość zobaczenia zwiastuna 2. sezonu serialu animowanego Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja.

Według niektórych źródeł Lucasfilm i Disney+ ogłoszą szereg nowych projektów, w tym nowy serial animowany. Ostatnio mówiło się, że w planach jest realizacja serii o Darth Maulu i bardzo możliwe, że chodzi właśnie o tę produkcję. Jej premiera miałaby mieć miejsce w 2023 roku.

Źrodło: Comicbookmovie