Timothy Olyphant gwiazdą serialu Amazona o fikcyjnym zespole rockowym lat 70. XX wieku

Dla platformy Amazon Prime Video powstaje muzyczny dramat 'Daisy Jones & The Six', którego fabuła oprzeć ma się o powieść Taylora Jenkinsa Reida o tym samym tytule. Angaż w produkcji otrzymał właśnie Timothy Olyphant, który wcieli się w jedną z głównych ról.

na zdjęciu Timothy Olyphant, serial ''The Mandalorian''

Serial składać ma się z dziesięciu odcinków. Opowie on o powstaniu, rozkwicie i gwałtownym upadku fikcyjnego zespołu rockowego, który grał w latach 70 ubiegłego wieku. Osiągnął on tytuł jednego z najbardziej legendarnych zespołów na świecie.

Olyphant wcieli się w Roda, wygadanego i zuchwałego managera, który namawia zespół Dunne Brothers do przeniesienia się z Pittsburga do Los Angeles. Gdy zespół staje się rozpoznawalny, pomiędzy jego członkami dochodzi coraz częściej do osobistych konfliktów, które Rod próbuje opanowywać dla dobra zespołu.

W obsadzie produkcji są także Riley Keough, Sam Claflin, Will Harrison, Camila Morrone, Suki Waterhouse, Josh Whitehouse, Nabiya Be, Sebastian Chacon i Tom Wright. Wśród producentów wykonawczych są m.in. Reese Witherspoon, Will Graham, Brad Mendelsohn i Lauren Neustadter, która odpowiada także za scenariusz wraz z Michaelem H. Weberem. Pierwsze pięć odcinków wyreżyseruje James Ponsoldt.

Źrodło: The Hollywood Reporter