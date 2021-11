Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

"Eternals" bez premiery w wielu krajach arabskich 0

Z pewnością włodarze Walta Disneya oraz Marvel Studios liczą na kolejny kasowy sukces za sprawą filmu Eternals. Niestety pieniądze nie popłyną z kilku krajów arabskich.

Arabia Saudyjska, Kuwejt, Oman, Bahrajn oraz Katar – widzowie w tych krajach nie będą mieli okazji obejrzeć widowiska Marvela Eternals. Pierwotnie planowano, że film wejdzie na ekrany kin 11 listopada. Nie podano oficjalnych powodów związanych z anulowaniem premiery komiksowej superprodukcji należącej do Marvel Cinematic Universe.

Z nieoficjalnych informacji można wywnioskować, że cenzorzy w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie i Omanie chcieli powycinać więcej materiału z filmu aniżeli wszelkie sceny intymności, na co nie przystał finalnie Walt Disney. Kraje zdecydowały się w takim wypadku nie wydawać certyfikatów dystrybucji. Jeśli chodzi o Kuwejt oraz Katar, to problemem mógł być nie tylko pocałunek osób tej samej płci, ale również rzeczy związane z przedstawianiem bogów i proroków, co w tych krajach mogłoby zostać odebrane za bluźniercze.

Widowisko będzie natomiast pokazywane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Jordanii, Libanie i Egipcie. Na ekranach pojawi się wersja filmu, z której wycięte zostaną wszystkie sceny intymności — czy to heteroseksualnej, czy homoseksualnej. Generalnie jest to normalna praktyka na tamtejszych rynkach.

W Polsce możemy oglądać oczywiście nieocenzurowaną wersję Eternals. Widowisko od dzisiaj w kinach nad Wisłą.

Źrodło: Deadline