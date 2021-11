"Hanna" anulowana. 3. sezon serialu będzie ostanim 0

Amazon Prime Video ujawniło, że trzeciego sezon serialu Hanna będzie również zakończeniem przygód tytułowej bohaterki. Co ciekawe takie plany były od samego początku.

grafika promująca serial "Hanna"

Serial opowiada historię niezwykłej, wychowanej w polskich lasach dziewczyny, która umyka ścigającemu ją zawzięcie agentowi. Widzimy tutaj historię tytułowej nastolatki i jej ojca, Erika Hellera, którzy mieszkają w izolacji w jednym z polskich lasów. Hanna ma niesamowite umiejętności super-żołnierza, a ten fakt zwraca uwagę agentki CIA o imieniu Marissa. Ponieważ Marissa i CIA niestrudzenie pracują, by ją wyśledzić, Hanna musi dołożyć wszelkich starań, aby im umknąć, jednocześnie odkrywając kim naprawdę jest.

W kontynuacji Hanna powraca do agencji UTRAX szkolącej młode kobiety na maszyny do zabijania. Wraz z Marissą, byłym wrogiem chce potajemnie zniszczyć agencję od środka. Gdy będzie już bliska celu, odkryje coś co tak naprawdę stoi pomiędzy nią a wolnością.

Serial oparty jest na filmie z 2011 roku w reżyserii Joe'go Wrighta, w który David Farr, twórca serialu również był zaangażowany – jako autor scenariusza.

Premiera 3. sezonu serialu Hanna już 24 listopada 2021 roku.

