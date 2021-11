Witajcie w Kalifornii! Pierwsza zapowiedź 4. sezonu ''Stranger Things'' i tytuły wszystkich odcinków! 0

Z okazji Dnia Stranger Things Netflix zrobił wszystkim fanom serialu wielką niespodziankę. W sieci pojawiła się nareszcie zapowiedź z prawdziwego zdarzenia. Poznaliśmy także tytuły wszystkich dziewięciu odcinków czwartej serii.

serial ''Stranger Things''

Wiosną 1986 roku przygoda ma swój ciąg dalszy. Czwarty sezon przeniesie nas do słonecznej Kalifornii. Poniższa zapowiedź daje nam pierwsze spojrzenie na nowe życie Jedenastki. Widzimy także Willa, jego matkę oraz Billy’ego.

A oto lista odcinków oczekiwanej serii:

Klub ognia piekielnego

Klątwa vecny

Potwór i superbohaterka

Drogi Billy

Projekt Nina

W głąb

Masakra w laboratorium

Tata

Na gapę

Od premiery 3. sezonu serialu Stranger Things minęło już ponad 2 lata. Fani serialu są coraz bardziej zniecierpliwieni oczekiwaniem, więc twórcy pomimo iż do premiery czwartej serii pozostało jeszcze dużo czasu, powoli zaczynają uchylać rąbka tajemnicy. Niestety nie wiele jeszcze wiemy na temat fabuły nowej serii. Jedyne co jest pewne to powrót Jima Hoppera, który w finale 3. serii postanowił poświęcić swoje życia dla przyjaciół. Mężczyzna jednak przeżył i znalazł się w dalekiej Rosji.

Premiera 4. sezonu zaplanowana jest na lato 2022 roku.

Źrodło: Netflix