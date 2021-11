''The Boys'' sezon 3. - Pierwsze spojrzenie na Laurie Holden jako Crimson Countess 0

W trzecim sezonie superbohaterskiego serialu Amazona The Boys pojawi się nowa postać. Będzie to Crimson Countess, w którą wcieli się Laurie Holden, aktorka którą z pewnością kojarzycie z roli Andrei w The Walking Dead. W sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie Holden jako Countess.

serial ''The Boys''

Zdjęcie w pełnym ubiorze swojej bohaterki opublikowała sama Holden na swoim profilu w mediach społecznościowych. Możecie zobaczyć je poniżej.

Crimson Countess w komiksach działała w czasie II wojny światowej. Związana była z postacią Soldier Boya, który również pojawi się w trzecim sezonie The Boys. Wcieli się w niego Jensen Ackles. Bohaterka ta jest swoistą wariacją na temat postaci Scarlet Witch, która to występuje w komiksach Marvela.

The Boys jest adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona. Ukazuje on nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność staje przeciwko superpotędze, gdy The Boys, tajny oddział złożony z żądnych zemsty osób, wyrusza w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

