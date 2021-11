Prequel ''The 100'' jednak nie powstanie! 0

Rozwijany od dwóch lat prequelowy spin-off post-apokaliptycznego serialu The 100 jednak nie powstanie. Odpowiedzieć za niego miała stacja The CW.

serial ''The 100''

W 2019 roku zamówiony został pilot spin-offa, którym został jeden z odcinków siódmego sezonu oryginalnego serialu. Po jego emisji sprawy utknęły jednak w martwym punkcie. Nie zaczęto realizacji prequela, a teraz jak donoszą zagraniczne media oficjalnie skasowano spin-off. Powody anulowania prac nad produkcją nie zostały podane.

Za projekt odpowiedzieć miał Jason Rothenberg, który pracował jako showrunner przy serialu The 100. Jego akcja rozgrywać miała się na 97 lat przed wydarzeniami z oryginalnej serii, a więc zaraz po wyniszczającej wojnie nuklearnej. Mieliśmy poznać ludzi, którzy stworzyli to społeczeństwo jakie poznaliśmy w The 100.

O co chodziło w The 100?

Minęło 97 lat, odkąd nuklearna zagłada unicestwiła ludzką cywilizację. Katastrofę przeżyło jedynie 400 astronautów na 12 międzynarodowych stacjach kosmicznych, orbitujących w tym czasie wokół Ziemi. W celu zapewnienia jak najlepszego przetrwania rasy ludzkiej wszystkie stacje zostały połączone, by stworzyć Arkę. Trzy generacje urodziły się w kosmosie, a populacja ludzka osiągnęła liczbę 4 000. Niestety zasoby Arki wyczerpują się… Bezwzględni przywódcy Arki wprowadzili surowe zasady, w tym karę śmierci i kontrolę ludności. Jednak to nie wystarczy. Postanawiają wysłać 100 nastoletnich przestępców na Ziemię, by zbadali, czy jest ona zdatna do zamieszkania. Nastolatkowie będą musieli przezwyciężyć swoje różnice i zjednoczyć się, by przeżyć na dzikiej i niebezpiecznej planecie.

