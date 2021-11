Finalny zwiastun kolejnej koreańskiej produkcji ''Hellbound'' 0

Platforma Netflix zaprezentowała bardzo mroczny i przerażający finalny zwiastun serialu Hellbound. To produkcja wprost z Korei Południowej, która w ostatnim czasie zasłynęła innym hitowym serialem – Squid Game.

fragment plakatu promującego serial ''Hellbound''

Pojawił się nowy świat, rozpętało się piekło, a światem zawładnął chaos. Na naszej planecie pojawiły się pozaziemskie istoty, które wydają krwawe wyroki i wysyłają ziemian do piekła przyczyniając się tym do powstania nowej grupy wyznaniowej opartej na idei boskiej sprawiedliwości.

W Seulu z dnia na dzień zaczynają rozgrywać się sceny z piekła rodem. O dokładnie wyznaczonej godzinie postaci z zaświatów przychodzą po swoje ofiary, aby spalić je żywcem. Te niewytłumaczalne zjawiska wywracają życie miasta do góry nogami. Jest jednak ktoś kto wydaje się zadowolony z obrotu spraw i wcale nimi nie zaskoczony. To przywódca organizacji religijnej Nowa Prawda, który uważa, iż cierpią tylko grzesznicy, a wszystko to co się dzieje to przejaw woli niebiańskiego bytu. Czy tak jest jednak naprawdę? Czy to co się dzieje to wola boska czy po prostu zjawiska paranormalne?

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za serial odpowiada Yeon Sang-ho, reżyser takich filmów jak Zombie express czy Półwysep.

Premiera Hellbound już 19 listopada 2021 roku.

Źrodło: Netflix