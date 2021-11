Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Oficjalny plakat promujący "Spider-Man. Bez drogi do domu" 0

Sony Pictures zadebiutowało z oficjalnym plakatem promującym widowisko Spider-Man. Bez drogi do domu. Oprócz tytułowego bohatera, nie brakuje na nim jego przeciwników.

fragment plakatu "Spider-Man. Bez drogi do domu"

Po spojrzeniu na oficjalny plakat udostępniony przez Sony Pictures, oprócz Spider-Mana od razu w oczy rzucają się mechaniczne macki dr Otto Octaviusa znanego pod pseudonimem Doktor Octopus. Jeśli jednak przyjrzymy się nieco dokładniej grafice, wówczas ujrzymy w oddali lecącego Zielonego Goblina. Dodatkowo mamy także nawiązania do Sandmana oraz Electro, którzy również zawalczą z Człowiekiem Pająkiem.

Wracając do Zielonego Goblina – wydaje się, że złoczyńca po raz kolejny przywdzieje ten sam strój pancerny, który zakładał w oryginalnym Spider-Manie Sama Raimiego. Aczkolwiek jeszcze do niedawna spekulowano, że w tym aspekcie będzie kilka znaczących zmian.

Aktualnie czekamy na kolejny zwiastun widowiska Spider-Man. Bez drogi do domu. Czy dzięki niemu w końcu otrzymamy potwierdzenie, że Tobey Maguire i Andrew Garfield ponownie wcielą się w swoje wersje Spider-Mana? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać w niedalekiej przyszłości. Będziemy Was oczywiście informowali na bieżąco.

Spider-Man. Bez drogi do domu trafi do kin 17 grudnia.

Źrodło: Comicbookmovie