Figura, Musiałowski, Schuchardt i Żurawski na "Chrzcinach" - plakat i zwiastun filmu! 0

Już 26 listopada do kin trafi nowy film z udziałem Katarzyny Figury, Macieja Musiałowskiego, Tomasza Schuchardta i Michała Żurawskiego – Chrzciny. Niezwykła historia skłóconej rodziny, której losy połączą się z pewnym przełomowym dla Polski wydarzeniem… Galapagos Films prezentuje plakat i oficjalny zwiastun filmu.

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość – chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

To, co wyróżnia tę rodzinę, to liczne nieporozumienia i konflikty. Wybuchają co chwilę. Ich przyczyną są kwestie – ideologiczne, światopoglądowe, czy też zwykłe przyziemne sprawy. Wszyscy są przekonani, że mają rację i w związku z tym nie muszą słuchać innych. Jednym słowem, nasi bohaterowie trwają w swoistym chocholim tańcu, który coraz szybciej zmierza do katastrofy.

mówi reżyser Jakub Skoczeń

Chrzciny są pełnometrażowym debiutem fabularnym Jakuba Skoczenia, który razem z Iwo Kardelem jest także współautorem scenariusza do filmu.

W rolach głównych: Katarzyna Figura, Maciej Musiałowski, Tomasz Schuchardt, Michał Żurawski, Agata Bykowska, Marta Chyczewska, Marianna Gierszewska, Andrzej Konopka, Tomasz Włosok i Piotr Ligienza.

Źrodło: Galapagos Films