Emilio Estevez nie powróci w 2. sezonie ''Potężnych Kaczorów'' - powodem brak szczepienia na COVID-19 0

Gwiazda serialu The Mighty Ducks: Game Changers Emilio Estevez nie powróci do swojej roli w drugim sezonie. Powodem zakończenia współpracy z aktorem jest jego niechęć do poddania się wymogom szczepień przeciwko COVID-19, jakie zespół producencki nałożył na obsadę i ekipę.

na zdjęciu Emilio Estevez, film ''Potężne Kaczory''

Jak donoszą zagraniczne media Extevez stanowczo odmówił przestrzegania obowiązkowej polityki szczepień, jaką w ostatnim czasie wprowadził Disney. Nie jest to jednak podobno jedyny powód zakończenia współpracy z aktorem. Mówi się także o różnicach twórczych, które również dużą rolę miały odegrać w podjęciu przez producentów takiej decyzji.

Fabuła The Mighty Ducks: Game Changers opiera się na serii filmów o Potężnych Kaczorach, w których to w roli Gordona Bomaby również występował Emilio Estevez. Pierwszy sezon serialu liczy 10 odcinków. Tytułowa drużyna Potężnych Kaczorów ewoluowała od brzydkich i słabszych do niezwykle konkurencyjnej i świetnej młodzieżowej drużyny hokejowej. Po tym, jak 12-letni Evan Morrow (Brady Noon) zostaje bezceremonialnie wyrzucony z ekipy Kaczorów, on i jego mama, Alex (Lauren Graham), postanawiają sami zbudować zespół odmieńców, aby rzucić wyzwanie bezwzględnemu, wygrywającemu wszystko hokejowemu tytanowi. Oczywiście pomóc w odniesieniu sukcesu będzie musiał nie kto inny, jak legendarny Gordon Bombay.

Jak na razie nie wiadomo w jaki sposób scenarzyści rozwiążą w drugim sezonie brak postaci odgrywanej przez Esteveza.

Źrodło: deadline