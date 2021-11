Księżna Diana jak żywa - nowe zdjęcia z planu 5. sezonu ''The Crown'' 0

W Wielkiej Brytanii cały czas trwa produkcja piątego sezonu serialu The Crown. W ramach promocji do sieci co jakiś czas trafiają nowe zdjęcia z planu. Tym razem bliżej przyjrzeć możemy się księżnej Dianie, w którą wciela się Elizabeth Debicki.

na zdjęciu Elizabeth Debicki jako księżna Diana, fotografia promująca serial ''The Crown''

Fani serialu nie mogą nadziwić się łudzącemu podobieństwu aktorki do księżnej. Czy Wy również je widzicie?

W piątym sezonie The Crown podobnie jak w poprzednich seriach zobaczymy nową obsadę. Na jej czele stanie Imelda Staunton jako królowa Elżbieta II. Księżniczkę Małgorzatę sportretuje Lesley Manville, książę Filip to Jonathan Pryce, a Jonny Lee Miller wcieli się w Johna Majora, premiera i lidera Partii Konserwatywnej w latach 1990-1997, zaś w postać księcia Karola wejdzie Dominic West. Prawdopodobnie jest to już ostatnia tak znaczna zmiana w obsadzie serialu, bowiem kolejna szósta seria ma zakończyć produkcję.

Piąty sezon rozgrywać będzie się w latach 90. XX wieku. Akcja czwartej serii rozgrywała się pod koniec lat 70. Królowa Elżbieta II próbowała zapewnić gwarancję sukcesji tronu, poprzez szukanie odpowiedniej żony dla trzydziestoletniego księcia Karola, wciąż pozostającego kawalerem. Napięciu uległy relacje królowej z Margaret Thatcher, pierwszą kobietą na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii, której kontrowersyjna polityka zaczęła wywierać wpływ na brytyjskie społeczeństwo. Sytuacja pogorszyła się, gdy Thatcher prowadziła kraj wprost na Wojnę o Falklandy skutkującą niezadowoleniem w całej Wspólnocie Narodów. Pomimo tego, że bajkowy romans Karola z młodą Lady Dianą Spencer wprowadził naród Wielkiej Brytanii w stan zauroczenia i złagodził społeczne konflikty, to za zamkniętymi drzwiami Pałacu Buckingham wytworzyły się nowe podziały.

