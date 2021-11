Polowanie czas zacząć - Netflix przedstawia pełny zwiastun animacji ''Dzika ekipa'' 0

Netflix prezentuje zapowiedź szalonej i pełnej humoru animacji Dzika ekipa, w której to grupa sfrustrowanych swoim dotychczasowym życiem zwierząt postanawia uciec z australijskiego rezerwatu przyrody i poszukać spokojnego miejsca do życia.

kadr z filmu ''Dzika ekipa''

Gdy grupa śmiertelnie niebezpiecznych zwierząt, w towarzystwie koali celebryty ucieka z australijskiego rezerwatu i zostaje 'dziką ekipą' zaczyna się polowanie!

Szalona ekipa najstraszliwszych australijskich stworów ma już dość zamknięcia w gadzim terrarium. Ileż można znosić spojrzenia ludzi, którzy traktują cię jak najgorszego potwora? W końcu nadchodzi więc czas, aby uciec z zoo i wyprawić się na Outback, gdzie nikt nie będzie zwracał uwagi na łuski i kły. Na czele grupy zbiegów staje Maddie, która postanawia połączyć siły z pewną siebie jaszczurką Zoe należącą do gatunku o uroczej nazwie moloch straszliwy, usychającym z miłości włochatym pająkiem o imieniu Frank oraz z wrażliwym skorpionem Nigelem. Gdy jednak ich arcywróg Pretty Boy, uroczy, lecz nieznośny koala, niespodziewanie dla wszystkich postanawia przyłączyć się do uciekinierów, Maddie i reszta nie mają wyboru i muszą zabrać go ze sobą. Tak rozpoczyna się przyprawiająca o gęsią skórkę i przezabawna podróż przez całą Australię. Za zwierzętami w pogoń wyrusza ich opiekun Chaz oraz jego żądna przygód miniaturowa wersja.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera animacji Dzika ekipa już 10 grudnia 2021 roku.

Źrodło: Netflix