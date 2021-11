Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nicholas Hammond chciał powrócić jako Spider-Man w filmie "Spider-Man. Bez drogi do domu" 0

Twórcy filmu Spider-Man. Bez drogi do domu mieli niesamowitą okazję na jeszcze jedno mrugnięcie okiem do fanów komiksowych ekranizacji. Niestety z niej nie skorzystali.

Nie zostało to oficjalnie potwierdzone, ale w zasadzie wszyscy są pewni, że w widowisku Spider-Man. Bez drogi do domu, oprócz Toma Hollanda w roli tytułowego superbohatera pojawią się też Tobey Maguire i Andrew Garfield, którzy wcielą się w swoje wersje Człowieka Pająka. Jak się okazuje była szansa na jeszcze jednego Spider-Mana!

Nicholas Hammond, którzy wcielał się w postać Petera Parkera w latach 70. wyraził chęć wystąpienia w filmie. Aktor, jako Spider-Man zadebiutował w 1977 roku, kiedy to światło dzienne ujrzał serial The Amazing Spider-Man. Była to pierwsza aktorka produkcja z tym superbohaterem w historii.

Australijski aktor teatralny i filmowy, który niedawno pojawił się w Pewnego razu… w Hollywood, gdzie zagrał Sama Wanamakera, zachwycał się tym, jak bardzo fani kochają nie tylko jego wersję tej postaci, ale w ogóle Spider-Mana. I wyznaje, że byłoby wspaniale zagrać Petera Parkera w epizodzie, w Marvel Cinematic Universe. Nicholas Hammond udzielił wywiadu, w którym wyjawił, że miał wielką nadzieję, że ktoś z Marvel Studios skontaktuje się z nim w tej sprawie. Niestety tak się nie stało.

Hammond dodał, że podobały mu się wszystkie dotychczasowe interpretacje postaci Petera Parkera, jednak, jeśli miałby wybrać, którąś najbliższą jego sercu oraz bohatera, którego on sam portretował, to wówczas postawiłby na Toma Hollanda.

