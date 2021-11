Polacy kochają komedie romantyczne! "To musi być miłość" ze świetnym otwarciem! 0

W ostatni piątek na ekrany kin weszła świąteczna komedia romantyczna To musi być miłość, która w weekend premierowy rozgrzała serca ponad 100 tysięcy widzów (107 930 widzów)!

"To musi być miłość"

Ten wynik mówi jasno, że Polacy potrzebują filmów podnoszących na duchu. Pierwsza komedia romantyczna tej jesieni dostarcza humoru i wzruszeń, ale jest także uniwersalną opowieścią o sile więzów rodzinnych.

W filmie wystąpili m.in. Małgorzata Kożuchowska, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski, Anna Smołowik, Ina Sobala, Mateusz Rusin, Jan Englert i Małgorzata Zajączkowska. To musi być miłość to wielopokoleniowa opowieść o miłości opowiedziana z perspektywy kobiet.

Przedstawiamy bohaterów, którzy mają głębię, ale nie są idealni. Właśnie to odróżnia nas od herosów. Tym, co nas z nimi łączy, jest to, że podobnie jak oni, potrafimy walczyć o to, co w życiu ważne. Wierzę, że nasz film uzmysłowi widzom, że należy dbać o relacje z najbliższymi. Czasami wystarczy dać sobie szansę na chwilę ciszy i wsłuchanie się w siebie nawzajem.

tak o filmie mówi Rafał Królikowski, który wcielił się w jedną z głównych ról

Akcja filmu rozgrywa się w magicznym czasie między Świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem. Miłosne zawirowania sprowadzają trzy siostry do nastrojowego Sopotu, gdzie w ramach rodzinnych obrad muszą zdecydować, co dalej z ich życiem romantycznym. Choć pobyt rozpoczynają na kanapie, w stylu Bridget Jones, muszą szybko ustalić plan działania, bo ich faceci właśnie przyjechali do miasta błagać o drugą szansę. Jednak, aby odzyskać zaufanie sióstr, będą musieli odpokutować swoje grzeszki i ponownie zdobyć ich serca. Czy im się to uda?

Za produkcję odpowiada Akson Studio oraz koproducenci: Telewizja Polsat, Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Film współfinansowany jest przez Polski Instytut Sztuki Filmowej a do kin wprowadza go Dystrybucja Mówi Serwis.

Źrodło: Dystrybucja Mówi Serwis