Pierwsze zdjęcia z antologicznej produkcji Showtime ''The First Lady''

Dla Showtime powstaje ciekawa antologiczna seria określana przez media amerykańską wersją brytyjskiego The Crown. Mowa o produkcji The First Lady, która opowie nam o życiu i wpływie na politykę Stanów Zjednoczonych Pierwszych Dam Ameryki. W sieci pojawiły się właśnie pierwsze zdjęcia z planu serialu.

fotografia promująca serial ''The First Lady''

Poniższe fotografie dają nam spojrzenie na to jak wyglądać będą główni bohaterowie. Widzimy na nich Violę Davis jako Michelle Obamę, O.T. Fagbenle jako Baracka Obamę, Michelle Pfeiffer jako Betty Ford, Gillian Anderson jako Eleanor Roosevelt i Dakotę Johnson jako Susan Ford.

Akcja serialu The First Lady rozgrywać ma się głównie we wschodnim skrzydle Białego Domu, w którym to w ukryciu nierzadko zapadały najważniejsze dla świata decyzje. Bardzo często w ich podjęciu swój wielki udziały miały pierwsze damy, które wyróżniała charyzma, dynamika oraz odwaga.

Pierwszy sezon serialu skupi się na trzech wielkich Damach Ameryki – Michelle Obamie, Eleanor Roosevelt i Betty Ford.

Obecnie trwają jeszcze prace na planie serialu, który umiejscowiony jest w stanie Georgia. Premiera The First Lady planowana jest na pierwszy kwartał 2022 roku.

Źrodło: Twitter