HBO Max ogłasza premierę finałowego sezonu serialu ''Tropiciele''

Na platformę HBO Max wielkimi krokami zmierza finałowy, piąty sezon komediowego serialu Tropiciele. Produkcja ta z nowymi odcinkami powróci już w styczniu.

fragment plakatu promującego serial ''Tropiciele''

Finałowy sezon serialu składa się z 10 epizodów. Jego premiera na HBO Max 7 stycznia 2022 roku. W ten dzień do serwisu dodany zostanie pełny sezon.

Tropiciele to mroczna komedia z kryminalnym wątkiem o życiu zagubionych dwudziestolatków. Główna bohaterka Dory prowadzi bardzo nieciekawe życie w Nowym Jorku. Gdy dowiaduje się o zaginięciu swojej koleżanki z college’u, chce pomóc w jej odnalezieniu. Budzi się w niej instynkt detektywa. Do sprawy angażuje swoich znajomych – Drewa, Elliotta i Portię. Sprawa ta zmusi bohaterów do przekroczenia granic moralności, co spowoduje, że dowiedzą się również wiele o sobie samych.

W czwartym sezonie Dory została uwięziona przez swojego psychopatycznego prześladowcę Chipa. Sytuacja ta zmusiła jej przyjaciół do ponownego przeistoczenia się w detektywów. W finałowej serii Dory rozpocznie biznesową współpracę z miliarderem technologicznym Tunnelem Quinnem, tylko czy, aby znowu nie wpakuje się w kłopoty…

W rolach głównych występują Alia Shawkat jako Dory, John Reynolds jako Drew, John Early jako Elliott i Meredith Hagner jako Portia.

Produkcja ta słynie z ostrej satyrycznej krytyki skierowanej na kulturę milenijnej społeczności.

Źrodło: ComingSoon