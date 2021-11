''Elves'' - zwiastun świątecznego serialu grozy prosto z Danii 0

Netflix zaprezentował zapowiedź nowego duńskiego serialu Elves. Produkcja ta łączy w sobie świąteczny klimat z dużą dawką grozy, a słodkich pomocników świętego Mikołaja przeistacza w złowrogie istoty.

na zdjęciu Lukas Løkken, serial ''The Rain''

Gdy czteroosobowa rodzina pragnie spędzić w odosobnieniu nadchodzące Święta Bożego Narodzenia, nie przewiduje, że przyjdzie jej stoczyć walkę o życie. Mająca emocjonalne problemy rodzina wyrusza na odległą wyspę, która jak się okazuje rzadko wita obcych, a to ze względu na jej mieszkańców. Obszar ten zamieszkały jest przez mityczne stworzenia zwane Elfami. Gdy młoda córka głównych bohaterów znajduje uroczo wyglądającego małego elfa, postanawia zabrać go do domu. Decyzja ta będzie miała jednak katastrofalne w skutkach konsekwencje. Reszta elifickiej społeczności zabranie jednego ze swoich przez człowieka traktuje równoznacznie z wypowiedzeniem wojny. Rozpoczyna się dramatyczna walka o przyszłość lokalnej społeczności.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Za serial odpowiada Stefan Jaworski i Roni Ezra, który stanął za kamerą produkcji. Produkcją zajęła się Elise H. Lund dla Miso Film. W obsadzie Elves znajdują się Ann Eleonora Jørgensen, Rasmus Hammerich, Vivelill Søgaard Holm, Sonja Steen, Peder Thomas Pedersen, Lukas Løkken i Lila Nobel.

Jest wiele powodów, dla których jesteśmy podekscytowani tą nową duńską produkcją. Po pierwsze to ponowne połączenie sił z Miso Film. Po drugie odwołanie się do lokalnych mitów, które zawsze miały w Skandynawii wielki wydźwięk, a teraz mogliśmy przekształcić je we współczesną bożonarodzeniową opowieść, z elementem horroru. powiedział dyrektor Netflix z Europy Północnej, Tesha Crawford

Elves składa się z sześciu odcinków. Premiera serialu już 28 listopada 2021 roku.

Źrodło: Netflix, Collider