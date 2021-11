Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Clifford zachęca do pomocy zwierzętom na zimę! 0

W ramach akcji pomocy zwierzętom na zimę (a zwłaszcza pieskom) i przy okazji premiery kinowej filmu Clifford. Wielki

czerwony pies zapraszamy wszystkich przyjaciół zwierząt do wybranych centrów handlowych w Polsce. Przed nami fantastyczna inicjatywa mająca pomóc zwierzakom w trakcie zimy!

Od 17 do 20 listopada akcja będzie miała miejsce w MAGNOLIA PARK we WROCŁAWIU! Tu zbieramy karmę, przedmioty codziennego użytku i datki dla Stowarzyszeń Ochrony Zwierząt EKOSTRAŻ oraz GRUPY RATUJ.

Każdy, kto przyjdzie i wspomoże zwierzaki dostanie grawerowany identyfikator dla pieska, a każde dziecko otrzyma folderek z kolorowankami i zabawami. Od 17 do 19 listopada zapraszamy od 13:00 do 19:00, a 20 listopada od 11:00 do 18:00.

20 listopada zorganizowany zostanie dzień pełen wrażeń:

o 11:00, 12:00, 13:00 i 14:00 zapraszamy dzieci na zajęcia edukacyjne w Psiej szkole i konkursy z nagrodami.

o 15:00 spotkanie z Patrycją Starostą – Prezeską Stowarzyszenia GRUPA RATUJ, prywatnie psycholożką i miłośniczką

psów. Patrycja opowie o tym, jak stworzyć idealną rodzinę adopcyjną dla psa.

o 16:00 spotkanie z wolontariuszką Artemidą Drozd, z którą porozmawiamy o adopcji zwierząt powypadkowych.

o 17:00 spotkanie z wolontariuszką Ekostraży, Kasią Szakowską.

przez cały dzień malujemy buziaki!

Więcej informacji na temat organizacji oraz wydarzenia znajdziecie na stronach: EKOSTRAŻY oraz GRUPA RATUJ oraz mediach społecznościowych wymienionych organizacji.

Pamiętajcie także o kinowej premierze filmu – Clifford. Wielki czerwony pies tylko w kinach od 3 grudnia 2021 r.

Źrodło: Informacja prasowa