Za animację odpowiada Netflix i DreamWorks Animation. Czwarty sezon ukaże nam dalszy ciąg niesamowitych przygód szóstki nastoletnich rozbitków. W finale trzeciej serii odpłynęli z nadzieją na ratunek. Poniższa zapowiedź ukazuje, iż ten jednak nie nadszedł. Ich łódź zaatakowana została przez mozazaura, a oni znaleźli schronienie na nowej, nieznanej sobie wyspie, która kryje nowe zagrożenia, z którymi nasi bohaterowie będą musieli sobie poradzić, aby mieć szanse na powrót do domu.

Jak mówi showrunner serii Scott Kreamer, nowa wyspa, ukazana w czwartej serii jest całkowitą nowością w kanonie Jurassic World.