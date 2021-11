Projekt ma już swojego reżysera. Jest nim Adam Randall, który w tym roku wyreżyserował dla Netflixa film Nocne kły. Wcześniej spod jego skrzydeł wyszedł kryminał I See You i thriller iBoy.

Obejrzałem film na początku panowania pandemii i pomyślałem, że to naprawdę mocna koncepcja. To w połowie film o napadzie, w połowie zajmujący się pościgiem, którego akcja rozgrywa się niemal w dystopijnej rzeczywistości. Łączy więc w sobie trzy moje ulubione gatunki filmowe. Wersja nad którą pracuję rozgrywa się w Stanach Zjednoczonych. Poznamy inną historię, ale o podobnej strukturze. To pierwszy raz kiedy Netflix zdecydował się na remake swojego własnego filmu. powiedział Randall