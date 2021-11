Nowy reżyser, nowe postaci - Polsat zamawia 2. sezon serialu ''Kuchnia'' 0

Czas na dalsze perypetie pracowników ekskluzywnej restauracji Claude Monet. Rozpoczęły się zdjęcia do drugiego sezonu serialu Kuchnia, a w nim życie prywatne i miłosne bohaterów przeplatać będzie się z perypetiami w renomowanym lokalu. Do tego w drugiej serii pojawią się nowe ważne postacie.

W nowych odcinkach produkcji więcej scen z życia prywatnego i miłosnego głównych bohaterów. Jak będzie wyglądała relacja Maksa (Patryk Cebulski) z Wiktorią Gonczar (Maria Dębska) oraz Olą Bubką (Julia Trojanowska)? Czy w tym trójkącie zawrze? Czy utytułowany, ale i wybuchowy szef Wiktor Bojarski (Tomasz Karolak) nawiąże bliższą relację ze swoją największą konkurentką Heleną (Marta Żmuda-Trzebiatowska)?

Na ekranie pojawią się także nowi bohaterowie, w tym Stefan (Jarosław Boberek), ojciec Natalii (Paulina Lasota), który jest bardzo zazdrosny o córkę. Na domiar złego jest producentem wędlin, przez co Natka – jako weganka – nie chce go znać. Z kolei Valdy (Michał Mikołajczak) to dawny uczeń i współpracownik szefa z paryskiej restauracji. Niegdyś wydał Wiktora przed właścicielem restauracji, w której wspólnie pracowali, co doprowadziło do zwolnienia Bojarskiego. Obecnie przybywa w blasku chwały do restauracji Claude Monet przeprowadzić warsztaty kulinarne z okazji wydania swojej nowej książki. Szef nie może mu wybaczyć przeszłości, ale Valdy będzie robił wszystko, aby wkupić się w łaski dawnego mistrza.

Zdjęcia do drugiego sezonu potrwać mają do stycznia 2022 roku. Za reżyserię odpowiada Piotr Wereśniak, znany m.in. z takich produkcji jak Wkręceni, W rytmie serca czy Och, Karol 2.

Serial Kuchnia opowiada o życiowych i zawodowych perypetiach grupy kucharzy renomowanej restauracji Claude Monet, specjalizującej się w kuchni francuskiej. Głównym bohaterem serialu jest mistrz wpadek – początkujący kucharz Maks. Nowa praca, a przede wszystkim utytułowany, ale i wybuchowy szef Wiktor Bojarski stawia przed nim wyzwania, którym nie do końca potrafi sprostać. Wiktoria Gonczar w roli temperamentnej pani menedżer, zarządza restauracją, ale też interweniuje w sprawach dotyczących personelu. Sama wplątuje się w romans z jednym z pracowników… który mocno namiesza w jej życiu i restauracji. Borys Szulc jako charyzmatyczny właściciel, dba głównie finanse restauracji. Natomiast Helena Sokołowska, czyli szefowa kuchni konkurencyjnej restauracji, nie raz wprowadza zamęt w Claude Monet. Nie mniej ważną rolę odgrywają kucharze i obsługa restauracji, którzy biją się o aprobatę szefa, przekupują swoich przełożonych i siebie nawzajem. Mają swoje tajemnice, wplątują się w skomplikowane miłosne relacje, snują intrygi, które niejednokrotnie doprowadzają do komicznych katastrof.

