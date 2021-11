Ayomide Adegun jako młody Charon w serialu Starz ''The Continental'' 0

Stacja Starz pracuje nad trzycześciowym serialem The Continental, który opowie o losach młodego Winstona, założyciela tytułowej sieci hoteli znanej z filmów o Johnie Wicku. Obecnie projekt jest na etapie kompletowania obsady, do której dołączyło właśnie troje aktorów.

na zdjęciu Lance Reddick, film ''John Wick 2''

Swoje angaże otrzymali:

Ayomide Adegun, który wcieli się w młodego Charona, konsjerża hotelu Continental i prawą rękę Winstona;

Peter Greene, który sportretuje wuja Charliego;

Jeremy Bobb jako Mayhew.

W filmach z serii John Wick w postać Charona wciela się Lance Reddick.

Trójka ta dołączyła do wcześniej ogłoszonej obsady, w skład której wchodzą Colin Woodell jako młody Winston Scott, Mel Gibson jako Cormac, Hubert Point-Du Jour jako Miles, Jessica Allain jako Lou, Mishel Prada jako KD, Nhung Kate jako Yen i Ben Robson jako Frankie.

Akcja serialu rozgrywać ma się 40 lat przed wydarzeniami ukazanymi w filmach. Młody Winston Scott trafia do piekielnego półświatka, gdzie musi zmierzyć się z przeszłością, którą myśli, że dawno zostawił za sobą. Spróbuje on przejąć tytułowy hotel będący miejscem spotkań najgroźniejszych przestępców świata, co będzie skutkować w późniejszym czasie powstaniem całej sieci takich hoteli.

The Continental planowany jest jako trzydniowe wydarzenie telewizyjne. Serial składać będzie się z trzech 90 minutowych części.

