Pierwsze spojrzenie na główną obsadę sitcomu ''How I Met Your Father''

Dla platformy Hulu powstaje spin-off kultowego komediowego serialu Jak poznałem Waszą matkę. Produkcja nosi tytuł How I Met Your Father. W sieci pojawiło się właśnie pierwsze zdjęcie promujące produkcję, na którym zobaczyć możecie całą główną obsadę serialu.

serial ''Jak poznałem Waszą matkę''

Całą szóstkę widzimy stojących na Moście Brooklińskim, a w tle jest piękna nocna panorama Nowego Jorku.

Za scenariusz serialu odpowiadają Isaac Aptaker i Elizabeth Berger. Jego produkcją zaś zajęli się Carter Bays i Craig Thomas, twórcy Jak poznałem Waszą matkę. Obsadę prowadzą Hilary Duff jako Sophie, Chris Lowell jako Jesse, Francia Raisa jako Valentina, Tom Ainsley jako Charlie, Tien Tran jako Ellen i Suraj Sharma jako Sid. Dołączają do nich Josh Peck i Ashley Reyes.

How I Met Your Father składa się z 10 odcinków. Fabularnie produkcja ta bardzo podobna ma być do swojego serialu matki. Całość skupi się wokół postaci Sophie, która opowiada swojemu synowi historię poznania jego ojca. Sophie cofnie się do roku 2021, kiedy to ona i jej przyjaciele zastanawiają się nad tym kim są, czego chcą od życia i jak mogą się zakochać w dobie wszechobecnych aplikacji randkowych dających nieograniczone możliwości.

Serial Jak poznałem Waszą matkę emitowany był w latach 2005-2014. Doczekał się aż 9 sezonów. W Polsce dostępny jest na platformie Netflix.

Źrodło: Twitter