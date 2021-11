Premiera kolejnego filmu z serii ''Transformers'' opóźniona 0

Na kolejne przygody gigantycznych robotów z kosmosu przyjdzie poczekać nam prawie rok dłużej. Paramount Pictures oficjalnie przesunęło datę premiery siódmej części przebojowej serii science fiction Transformers.

film ''Transformers 3''

Produkcja nosząca tytuł Transformers: Rise of the Beasts zadebiutować miała 24 czerwca 2022 roku. Nową datą jej premiery jest 9 czerwca 2023 roku.

Ogłoszenie o opóźnieniu pojawiło się parę dni po tym, jak oficjalnie potwierdzono koniec prac na planie siódmej serii.

Transfomers: Rise of the Beasts zabierze nas w podróż dookoła świata z lat 90. ubiegłego wieku. Część ta wprowadzi Maximalsy, Predaconsy i Terrorconsy do świata, w którym trwa bitwa na Ziemi pomiędzy Autobotami i Deceptikonami. Akcja tej serii rozgrywać będzie się w dużej mierze w Nowym Jorku i Peru. Dalsze szczegóły fabularne trzymane są w ścisłej tajemnicy.

Za reżyserie siódmej części z serii Transformers odpowiada Steven Caple Jr., który pracował na scenariuszu autorstwa Joby Harolda.

Pierwszy film z serii Transformers zadebiutował w 2007 roku. Do tej pory seria ta doczekała się sześciu filmów.

Źrodło: ComingSoon