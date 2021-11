Zwiastun ''The End of Us'' - komedii romantycznej rozgrywającej się w świecie obecnej pandemii 0

W sieci pojawiła się zapowiedź ciekawej komedii romantycznej The End of Us rozgrywającej się w pandemicznym świecie, a więc dokładnie takim w jakim przyszło nam żyć przez ostatnie dwa lata.

fragment plakatu promującego film ''The End of Us''

Za reżyserię i scenariusz komedii odpowiadają Steven Kanter i Henry Loevner. W obsadzie produkcji znajdują się Ben Coleman, Ali Vingiano, Derrick DeBlasis, Gadiel Del Orbe i Kate Peterman.

The End of Us opisywana jest jako dowcipna i bardzo aktualna komedia, pełna serca i dobrego humoru. Główni bohaterzy to mieszkająca razem para – Nick i Leah, którzy są na skraju rozstania. Od dłuższego czasu nie układa się pomiędzy nimi. Wtedy na świecie wybucha pandemia COVID-19 i zmusza ich do przebywania razem w jednym lokalu 24h na dobę. Gdy godziny zamieniają się dni, a potem w tygodnie, pomiędzy praktyczną i ambitną Leah, a beztroskim próżniakiem Nickiem dochodzi do coraz częstszych scysji. Kiedy jednak następuje lekki powrót do normalności, ponownie oceniają swój związek i odkrywają, że rozstanie będzie jednak o wiele trudniejsze od bycia razem.

Film The End of Us zadebiutował w tym roku na festiwalu SXSW. W wybranych kinach komedia odbędzie swoją premierę 3 grudnia tego roku, a 7 grudnia pojawi się na VOD.

Źrodło: ComingSoon