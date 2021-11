Iman Vellani jako Kamala Kahn na pierwszych zdjęciach z ''Ms. Marvel'' 0

Za sprawą wczorajszego wydarzenia zwanego Disney+ Day, zrealizowanego na drugą rocznicę debiutu platformy streamingowej Disney+, w sieci pojawiło się mnóstwo informacji i materiałów odnośnie zaplanowanych produkcji. Jedną z ciekawszych są zdjęcia z serialu Ms. Marvel, który zadebiutować ma latem 2022 roku.

fotografia promująca serial ''Ms. Marvel''

Serial ten poświęcony jest bohaterce Kamali Khan. To pierwsza muzułmańska superbohaterka, która otrzymała swoją własną komiksową serię. Kamala to nastolatka pakistańskiego pochodzenia, wychowana w New Jersey, która posiadła moc zmieniania kształtu swojego ciała. Tożsamość Ms. Marvel odziedziczyła po swojej idolce Carol Danvers, która została Kapitan Marvel.

Kamala to wielka fanka Avengersów, a w szczególności wspomnianej Kapitan Marvel. Dziewczyna od zawsze starała się znaleźć swoje miejsce w świecie, a pomogły jej w tym zyskane supermoce i stanie się taką jak superbohaterowie, których od zawsze podziwiała.

Poniżej wspomniane zdjęcia.

Ms. Marvel liczy sześć odcinków. W główną bohaterkę wciela się debiutantka Iman Vellani. Nad projektem czuwa Kevin Feige, człowiek odpowiedzialny za całe marvelowskie uniwersum. Za reżyserię serialu odpowiadają Adil El Arbi i Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy oraz Meera Menon. Autorką scenariusza do serialu jest Bisha K. Ali.

Źrodło: ComingSoon, Twitter