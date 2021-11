Disney pracuje nad serialem opartym o serię ''Kroniki Spiderwick'' 0

Podczas wydarzenia Disney+ Day Disney ogłosił, iż pracuje nad serialem live-action opartym na serii książek Kroniki Spiderwick. Dla poparcia tej informacji opublikowano w sieci cztery grafiki koncepcyjne.

film ''Kroniki Spiderwick''

Poniższe grafiki ukazują nam Goblina, Mulgarath, Sprite i Unicorn. Jak Wam się podobają?









Serial opierać będzie się na serii bestsellerowych książek fantasy autorstwa Tony DiTerlizzi i Holly Black. Poznamy rodzinę Grace, która przeprowadza się do zaniedbanego domu swoich przodków. Rodzeństwo Simon, Mallory i Jared w jednym z pokoi natykają się na tajemniczą księgę napisaną przez niejakiego Arthura Spiderwicka, ich pra pra wujka. Twierdzi on, że fantastyczne stwory istnieją naprawdę. Rodzeństwo zaczyna odkrywać tajemnicę swojej rodziny, co wprowadza ich w zupełnie nowy świat.

Jak na razie żadne szczegóły odnośnie fabuły serialu nie zostały zdradzone. Nie wiadomo kto w nim wystąpi, ani kiedy rozpocznie się produkcja.

Nie będzie to pierwsza adaptacja tej serii. W 2008 roku powstał film Kroniki Spiderwick, oparty na pierwszej książce z serii. Produkcja ta jednak nigdy nie doczekała się kontynuacji.

Źrodło: ComingSoon