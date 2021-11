Warwick Davis prezentuje obsadę serialu ''Willow'' 0

Jak wiadomo już od jakiegoś czasu Disney pracuje nad serialem Willow, będącym kontynuacją filmu z 1988 roku o tym samym tytule. Do roli powraca aktor Warwick Davis, który w opublikowanym w sieci wideo prezentuje główną obsadę serialu.

na zdjęciu Warwick Davis, film ''Willow''

Filmik pojawił się w trakcie trwania wydarzenia Disney+ Day na oficjalnym kanale na Youtube Lucasfilm. Możecie zapoznać się z nim poniżej.

Warwick Davis powraca do roli Willowa Ufgooda. Jest on jedynym członkiem filmowej obsady, który pojawi się w nadchodzącym serialu. Uwaga jednak skupi się na księżniczce Kit, w tej roli Ruby Cruz. Musi ona uratować swojego brata bliźniaka, który został porwany. W niebezpiecznej wyprawie Kit towarzyszyć będą wojownicza Jade (Erin Kellyman), służka Dove (Ellie Bamber) i Boorman (Amer Chadha-Patel). Ten ostatni to mężczyzna, który przyłącza się do trzech młodych kobiet, w zamian za uwolnienie z więzienia.

W obsadzie oprócz wyżej wspomnianych są także Tony Revolori i Dempsey Bryk. Showrunnerami serii zostali Jonathan Kasdan i Wendy Mericle.

Premiera serialu Willow w 2022 roku. Dokładna data nie została jeszcze ustalona.

