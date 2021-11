Platforma Apple TV+ pracuje nad nową limitowaną produkcją 'The Last Thing He Told Me'. Serial ten opierać ma się na bestsellerowej powieści Laury Dave, która od kilku miesięcy utrzymuje się na liście New York Timesa. Do tej pory w projekt w dużej mierze zaangażowana była Julia Roberts. Teraz jednak zastąpiła ja Jennifer Garner.