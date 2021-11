Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Marvel Studios pracuje nad rebootem "Daredevila" 0

W ostatnim czasie zaczęto spekulować nad pojawieniem się postaci Matta Murdocka w Kinowym Uniwersum Marvela. W komiksowego bohatera ponownie miałby wcielić się Charlie Cox, który portretował tę postać w skasowanym serialu platformy Netflix – Daredevil.

Charlie Cox - "Daredevil"

Fani są przekonani, że Charlie Cox powróci, jako prawnik Matt Murdock w filmie Spider-Man. Bez drogi do domu. Owe spekulacje są napędzane przez wycieki związane z wyczekiwaną produkcją. Oczywiście pojawienie się Matta Murdocka w kolejnym widowisku MCU jest znakomitą okazją do poważniejszego zaistnienia Daredevila w uniwersum.

Zresztą, jeśli wierzyć medialnym doniesieniom, to Marvel Studios rozpoczął już prace nad rebootem skasowanej serii Netflixa. Wtajemniczony dziennikarz Daniel Richtman zamieścił na Twitterze urywek grafiki według, której trwają poszukiwania ekipy mającej się zająć produkcją. Co prawda obrazek nie mówi nam absolutnie nic, ponieważ został odpowiednio przycięty (może być również zwykłą medialną prowokacją), jednak wspomniane przecieki związane z filmem Spider-Man. Bez drogi do domu dają pewne nadzieje odnośnie Daredevila w MCU.

Więcej z pewnością dowiemy się po premierze kolejnego widowiska o Spider-Manie. Nowa odsłona MCU trafi do kin już w grudniu.

Źrodło: Comicbookmovie