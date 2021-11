Ridley Scott dołącza do grona krytykantów kina superbohaterskiego 0

Kino superbohaterskie zdominowało Hollywood i produkcje rozrywkowe w dużej mierze opierają się właśnie na nim. Nie wszyscy są jednak zadowoleni z takiego obrotu spraw.

Adam Driver i Lady Gaga - "Dom Gucci", nowy film Ridleya Scotta

Co jakiś czas w prasie można przeczytać o zarzutach kierowanych w stosunku, do chociażby Marvel Studios, które zdominowało rynek rozrywkowy w Hollywood. Do grona znanych filmowców dołączył właśnie legendarny Ridley Scott, który także skrytykował filmy o superbohaterach.

W trakcie wywiadu dla Deadline reżyser zaczął mówić o filmach napędzanych silnymi postaciami. Wtedy postanowił wyrazić także swoją opinię na temat kina superbohaterskiego.

Praktycznie wszystkie filmy napędzane są przez bohaterów, ale jak chcesz możemy później przejść do superbohterów, ponieważ ich zniszczę. Są oni kurewsko nudni, cholernie nudni. Te scenariusze są cholernie niedobre. Myślę, że nakręciłem trzy filmy na bazie wielkich scenariuszy o bohaterach. Jednym był "Obcy" z Sigourney Weaver, drugim był pieprzony "Gladiator", a trzecim "Łowca androidów". To są filmy o superbohaterach. Więc, dlaczego filmy superbohaterskie nie mogą mieć lepszych historii? Przepraszam bardzo, ale ja wysiadam. Są one w większości efektami specjalnymi, a to staje się nudne dla każdego, kto pracuje z efektami specjalnymi, jeśli ma pieniądze.

nie gryzł się w język Ridley Scott

Już niedługo do kin zawita kolejny film Ridleya Scotta. Będzie nim Dom Gucci. Premiera 26 listopada.

Źrodło: Deadline