Śmierć aktora Chadwicka Bosemana wywołała spore zamieszanie w planach Marvel Studios odnośnie przyszłości uniwersum. Pierwotny plan zakładał, że aktor powtórzy swoją rolę w sequelu. Ostatnio pojawiło się sporo plotek, od M’Baku przejmującego kostium Czarnej Pantery, po pojawienie się syna T’Challi i powracającego Erika Killmongera. Pewne jest natomiast jedno – T’Challa nigdy więcej nie pojawi się w MCU.

Powiem, że szanse na to, że zobaczycie T’Challę w naszym… Nie ubezpieczam się, mówię całkiem szczerze, nie zobaczysz T’Challa w uniwersum MCU. Nie moglibyśmy tego zrobić. Kiedy Chad odszedł, była to prawdziwa rozmowa, którą przeprowadziliśmy z Cooglerem na temat "co robimy?". To była szybka rozmowa. To nie były tygodnie. To były minuty, w trakcie, których musieliśmy wymyślić, jak kontynuować franczyzę bez tej postaci. W żadnym momencie nie rozważaliśmy ponownego castingu. "Czarna Pantera 2" opowiada historię bez T’Challi.

powiedział Nate Moore z Marvel Studios