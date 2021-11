Mel Gibson wyreżyseruje ''Zabójczą broń 5'' 0

'Zabójcza broń 5' jednak powstanie. Wieści o tym projekcie pojawiają się już od jakiegoś czasu. Ostatnio rok temu kiedy świat obiegła informacja o tym, iż za kamerą stanie Richard Donner, reżyser wszystkich dotychczasowych czterech części. Jego śmierć latem tego roku, jednak znowu postawiła znak zapytania nad projektem, który ratuje Mel Gibson.

na zdjęciu Mel Gibson, film ''Zabójcza broń 3''

Jak się okazuje Gibson rozmawiał niegdyś z Donnerem na temat jego potencjalnej reżyserii, gdyby ten zmarł. Gibson nie był wtedy tym zachwycony, bo wiadomo jak to jest w takich sytuacjach. Teraz jednak gdy do takiej sytuacji doszło naprawdę, zdecydował się on pociągnąć dalej dziedzictwo Donnera.

Donner był w trakcie pisania scenariusza i praca nad nim była już na naprawdę zaawansowanym etapie. Teraz prace przejął Richard Wenk.

Piąta część ma być definitywnie ostatnią odsłoną tej serii. Pierwszy film wyszedł w 1987 roku i w dużej mierze przyczynił się on do dalszej hollywoodzkiej kariery Mela Gibsona. U jego boku występował Danny Glover. Oboje powrócą w kontynuacji.

Źrodło: The Hollywood Reporter