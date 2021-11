Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Wielka metropolia i wielkie przygody – premierowy sezon "Jabłko i Szczypior" w Cartoon Network 0

Pewnego dnia Jabłko i Szczypior przyjechali do wielkiego miasta. Wtedy zaczęły się ich perypetie i relacje z zabawnymi postaciami. Teraz Cartoon Network, razem z głównymi bohaterami, zaprasza na powrót do animowanej metropolii. Premiera 2. sezonu serialu Jabłko i Szczypior już w poniedziałek 22 listopada o 16:15 w Cartoon Network.

Pierwszy przyjazd do miasta był dla Jabłka i Szczypiora turbulentny. Rodzice przysłali ich tam, by zaczęli nowe, pełne przygód życie. Obydwaj mieli znaleźć swoje mieszkania. Trafiali na różne przeszkody, a dotarcie do lokali nie było proste – ale dzięki temu, na skutek przypadku, poznali się! Spotkali również postaci takie jak przyjazny bohaterom Falafel, sumienny w swojej pracy w bistro Pizza czy wspierająca wszystkich Frytka. Fabularne wątki o pokrzepiającej mocy przyjaźni są zasługą twórcy animacji, George’a Gendi’ego.

W nowym sezonie Jabłko i Szczypior muszą wymyślić rozwiązanie dla problemu z pupilem. Jabłko zawsze chciał mieć konia – pewnego dnia bohaterowie znajdują niewielkie zwierzę, które sprawia wrażenie, że jest koniem! Niestety okazuje się, że w rzeczywistości to duży pies. Jabłko i Szczypior będą musieli szybko zastanowić się, co zrobić ze zwierzakiem-niespodzianką. Bohaterów zaatakuje też nagła burza! Falafela nie ma w zamieszkiwanym przez nich wszystkich domu, więc spróbują poradzić sobie w dwójkę – sytuacji nie ułatwia fakt, że w dachu jest wielka dziura, przez którą pada deszcz. Pozostało im tylko jedno: włączyć kreatywność i znaleźć coś przydatnego na wysypisku koło domu.

Premiera 2. sezonu Jabłko i Szczypior w poniedziałek 22 listopada o 16:15 w Cartoon Network. Emisja od poniedziałku do piątku o 16:15 w Cartoon Network.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia