Tom Holland, Zendaya i Jacob Batalon oglądają zwiastun "Spider-Man. Bez drogi do domu"

Już niedługo w sieci zadebiutuje nowy zwiastun widowiska Spider-Man. Bez drogi do domu. Oczywiście na naszej planecie są już ludzie, którzy mieli okazję obejrzeć tę zapowiedź – wśród nich jest obsada omawianego tytułu.

fragment plakatu "Spider-Man. Bez drogi do domu"

Sony Pictures odlicza czas do premiery nowej zapowiedzi superprodukcji Spider-Man. Bez drogi do domu. Z tej okazji postanowiło zamieścić nieco inny materiał promujący nic dotychczas. W poniższym wideo możemy zobaczyć reakcję odtwórców głównych ról na zwiastun, który zadebiutuje za kilkanaście godzin. Zobaczcie sami, jak Tom Holland, Zendaya i Jacob Batalon zareagowali na zapowiedź widowiska od Sony Pictures i Marvel Studios.

Oprócz tego Sony Pictures pokazało też nowy plakat promujący film, na którym widnieje jeszcze jeden członek grupy Avengers:

Po raz pierwszy w kinowej historii Spider-Man, nasz przyjazny bohater z sąsiedztwa zostaje zdemaskowany i nie jest już w stanie oddzielić swojego normalnego życia od wysokiej stawki bycia superbohaterem. Kiedy prosi o pomoc Doktora Strange’a, stawka staje się jeszcze bardziej niebezpieczna, zmuszając go do odkrycia, co to naprawdę znaczy być Spider-Manem.

Spider-Man. Bez drogi do domu trafi do kin 17 grudnia.

Źrodło: Comicbookmovie