"Jeźdźcy sprawiedliwości" doczekają się amerykańskiego remake'u 0

Zeszłoroczny hit z Maddsem Mikkelsenem, który w polskich kinach puszczany był pod tytułem Jeźdźcy sprawiedliwości, doczeka się amerykańskiego odpowiednika!

Nikolaj Lie Kaas, Nicolas Bro, Lars Brygmann, Mads Mikkelsen

Za produkcję amerykańskiej wersji świetnych Jeźdźców sprawiedliwości wezmą się Shawn Levy, Dan Levine i Dan Cohen z 21 Laps. To właśnie oni odpowiadają chociażby za film Free Guy. Co ciekawe Nikolaj Arcel oraz reżyser Anders Thomas Jensen, którzy przygotowali oryginalny tekst, zajmą się również scenariuszem remake’u. Zresztą nie będą to jedyne osoby, które pracowały przy oryginale, a teraz zajmą się pracą nad wersją amerykańską – producentami wykonawczymi zostali Sisse Graum Jørgensen, Sidsel Hybschmann oraz Anders Kjaerhauge ze studia Zentropa.

Co myślicie o pomyśle na ten remake?

Markus (Mads Mikkelsen) wraca z misji wojskowej, by zająć się córką Mathilde, po tym, jak jego żona ginie w katastrofie kolejowej. Wszystko wskazuje na zwykły wypadek, do czasu… kiedy do jego drzwi puka Otto – ocalały z wypadku matematyk, dziwak. Otto z dwójką ekscentrycznych przyjaciół przekonują Markusa, że katastrofa pociągu była starannie zaplanowanym zamachem. Kiedy udaje im się zebrać dowody, pozostaje tylko jedno: odwet!

