Janusz Majewski kręci "Jazz Outsider" - produkcję o nestorach polskiego jazzu

Powstaje muzyczny film dokumentalny w reżyserii Janusza Majewskiego o Adamie Jędrzejowskim, perkusiście jazzowym, który w złotej epoce polskiego jazzu, na przełomie lat 50/60 XX. wieku współpracował z najwybitniejszymi instrumentalistami tamtego okresu, grając w zespołach Krzysztofa Komedy i Andrzeja Trzaskowskiego. Produkcja nosi tytuł Jazz Outsider.

Od lewej Michał Urbaniak i Janusz Majewski / fot. Olaf Tryzna

W filmie będziemy towarzyszyć Adamowi Jędrzejowskiemu w studio w jego posiadłości w Ciechocinku, podczas prób z zespołem Sunny Side. Do muzyków dołączą gwiazdy polskiego jazzu, z którymi Adam Jędrzejowski pracował na różnych etapach kariery: m.in. Michał Urbaniak i Zbigniew Namysłowski. Spotkanie przyjaciół po latach będzie okazją do opowiedzenia nie tylko fascynującej historii Bohatera, ale też polskiej szkoły jazzu. Film upamiętni także zmarłego na kilka dni przed rozpoczęciem zdjęć, wybitnego muzyka jazzowego i aranżera Wojciecha Karolaka.

Muzycznym motywem przewodnim filmu jest popularny standard jazzowy Our Love is Here to Stay Georga Gershwina, który usłyszymy w wykonaniu muzyków biorących udział w filmie. Dodatkowo, w występach udział wezmą wokalistki Sonia Bohosiewicz oraz Dorota Miśkiewicz.

Film nawiązuje do dwóch dokumentalnych filmów Janusza Majewskiego zrealizowanych w latach 60.: Opus Jazz oraz Jazz in Poland, dziś bezcennych materiałów archiwalnych prezentujących najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych tamtego okresu. Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Adam Jędrzejowski znowu grają razem, jak przed półwiekiem. I wreszcie Bohater filmu Adam Jędrzejowski, człowiek mimo wieku pełen sił i pogody ducha, dziwnym zbiegiem okoliczności powiela swoim prawdziwym życiem fikcyjne losy Fabiana Apanowicza, bohatera filmu fabularnego Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy. Tak jak Apanowicz, wraca do kraju po wielu latach emigracji, jak Apanowicz osiada w Ciechocinku, zakłada zespół, aby grać jazz i cieszyć ludzi swoją muzyką.

W filmie wystąpią m.in. Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Andrzej Dąbrowski, Jan Ptaszyn-Wróblewski, Wojciech Gogolewski, Maciej Obara, Sonia Bohosiewicz, Dorota Miśkiewicz.

